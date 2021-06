Jean Dujardin et Grégory Gadebois sont les invités de Stéphane Boudsocq et d'Yves Calvi. Dans "Présidents", le nouveau film d'Anne Fontaine, les deux acteurs interprètent deux anciens Chefs de l'État.

- La jeune génération était à l'honneur hier soir au Printemps de Bourges, avec les concerts notamment de Gaël Faye, Terrenoire, Pomme. Compte-rendu de Steven Bellery sur place.



- Jean Dujardin et Grégory Gadebois sont les invités de Stéphane Boudsocq et d'Yves Calvi. Dans "Présidents", le nouveau film d'Anne Fontaine, les deux acteurs interprètent deux anciens Chefs de l'État, sosies de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, faisant alliance contre l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen.



