Catherine Ringer et le chanteur Hervé, une des révélations de la saison, étaient en concert hier au Printemps de Bourges. Compte-rendu de la soirée et rencontres, avec Steven Bellery sur place.

Lecture

- Découvrons la Fondation Luma à Arles, un nouveau lieu dédié à l'art et la culture, qui ouvrira ses portes au public ce samedi. L'établissement, gratuit, propose une expérience interactive des plus étonnantes. Visite en avant-première avec Monique Younès.



- Les programmes télé de ce jeudi soir, avec Isabelle Morini Bosc. Et Stéphane Plaza, sacré animateur préféré des français.



