Reportage exclusif sur le tournage du prochain film de Christian Carion, "Une belle course", qui réunit Line Renaud et Dany Boon. Stéphane Boudsocq les a suivis.

- À l'Institut du Monde Arabe, l'exposition "Divas" célèbre les plus grandes actrices et chanteuses du monde arabe. Visite guidée avec Monique Younès.



- Les programmes télé de ce mardi soir, avec Isabelle Morini Bosc.



