- Les 40 ans des "Lacs du Connemara". Retour avec Michel Sardou sur son titre le plus populaire. Au sommaire également du journal musical de Steven Bellery, la nouvelle chanson de Christophe Maé "Y'a du soleil".



- Visite du jardin Vasterival à Sainte-Marguerite-sur-mer en Normandie, l'un des plus beaux jardins naturels de France en compagnie de Monique Younès.



- Les programmes télé de ce week-end avec Isabelle Morini Bosc.





Ecoutez Laissez-vous tenter avec Yves Calvi et Le Service Culture du 18 juin 2021