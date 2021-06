Le grand retour de Diana Ross avec une nouvelle chanson avant un nouvel album à l'automne et "La course folle", 3e disque du chanteur Tim Dup au sommaire du journal musical de Steven Bellery.

- "L'Anomalie du train 006" paraît aujourd'hui. Un pastiche désopilant du roman d'Hervé Le Tellier prix Goncourt 2020 signé par le spécialiste du genre Pascal Fioretto. Le pasticheur et le pastiché se sont confiés à Bernard Lehut.



- Les programmes télé de ce jeudi soir avec Isabelle Morini Bosc.



