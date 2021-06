C'est l'événement du jour en librairie, la parution de "More Grey", le 6e et ultime tome de la saga "50 Nuances de Grey". L'auteure Erika L. James a accordé une interview exclusive à Bernard Lehut.

Lecture - 20m51s

- C'est l'événement du jour en librairie, la parution chez Lattès de "More Grey", le 6ème et ultime tome de la saga "50 Nuances de Grey". L'auteure Erika Leonard James a accordé une interview exclusive à Bernard Lehut.



- 18 nouveaux films arrivent à l'affiche ce mercredi. Stéphane Boudsocq nous guide, avec un coup de cœur pour "5ème Set" porté par un Alex Lutz impressionnant.



- Les programmes télé de ce mercredi soir, avec Isabelle Morini Bosc.



Ecoutez Laissez-vous tenter avec Yves Calvi et Le Service Culture du 16 juin 2021