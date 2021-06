Rencontre avec Josiane Balasko et Mathilde Seigner à l'affiche mercredi du film "Un tour chez ma fille" dans lequel elles sont mère et fille. Souvenirs et confidences au micro de Stéphane Boudsocq.

- Rencontre avec Josiane Balasko et Mathilde Seigner à l'affiche mercredi du film "Un tour chez ma fille" dans lequel elles sont mère et fille. Souvenirs et confidences au micro de Stéphane Boudsocq.



- Direction Rouen, où l'on célèbre le bicentenaire de Gustave Flaubert, l'auteur notamment de "Madame Bovary". On découvre l'exposition "Salammbô" du musée des Beaux-Arts de Rouen, avec Monique Younès.



- Les programmes télé de ce mardi soir, avec Isabelle Morini Bosc.



