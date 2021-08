Sombre histoire d'héritage entre le prince de Monaco et une prof de Yoga

Etonnante histoire que nous révèle l'OBS cette semaine. Celle d'un riche américain qui a laissé deux testaments, un de trop. L'homme, dont le patrimoine est estimé à trois millions d'euros décide de s'exiler en 1997 à Monaco et y rencontre une prof de Yoga alors qu'il a 71 ans et elle 46 ans. L'homme meurt en 2011 et au moment de se rendre chez le notaire pour les droits de succession, l'Italienne découvre que son mari a légué toute sa fortune au prince de Monaco. Cependant, la femme, âgée de 70 ans aujourd'hui trouve un deuxième testament en rangeant les affaires de son mari, rédigé après celui présent chez le notaire, dans lequel son mari lui lègue un tiers de sa fortune. Plusieurs batailles juridiques sont encore en cours.