Vacances en France : les ventes de "l'Atlas routier et touristique" en hausse de 20%

Lecture - 3m15s

Il s'agit peut-être d'un énième effet de la crise sanitaire, mais nombreux sont les Français à être restés en France pour leurs vacances d'été. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les routes de France, mais pas de n'importe laquelle des façons : avec une bonne vieille carte Michelin. En effet, au mois de juillet, les ventes de "l'Atlas routier et touristique" de la France ont bondi de près de 20% par rapport à 2020.



Si l'on est loin de l'âge d'or des cartes routières, où Michelin vendait quelque 10 millions de cartes chaque année, la bible du bitume tricolore flirte avec son niveau de 2019 et Michelin en vend encore entre 3 et 5 millions par an, ce qui est loin d'être ridicule. Cette année, c'est la Bretagne qui est en tête des ventes avec le Finistère et les Côtes-d'Armor sur le podium, devant l'Allier, le Cantal et l'Hérault.



Écoutez La Revue de Presse avec Isabelle Choquet du 24 août 2021.