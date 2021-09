La rentrée des classes en chansons

Lecture - 2m46s

Allez faut y retourner, c'est la rentrée des classes. "Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école" se demandait France Gall dans sa chanson "Sacré Charlemagne". Fort du succès, l'année suivante, en 1965, hop nouvelle chanson sur l'école. France Gall était cette fois impatiente de retourner en classe parce qu'elle y retrouvait son amoureux, ce morceau (moins connu) s'appelle "Le temps de la rentrée".

Autre pépite spéciale Rentrée : le chanteur Christophe, un an après avoir crié "Aline", il chantait l'école et traitait son professeur d'imbécile dans "Excusez-moi monsieur le professeur".

On reste dans les années yéyé, Eddy Mitchell, lui, était ravi de retourner à l'école parce qu'il était amoureux de Judith, la maîtresse. "Ma maîtresse d'école", chanson collector d'Eddy Mitchell de 1963, à la fin il la demande en mariage !

Et on finit avec Johnny Hallyday, et l'école buissonnière. "Mais qu'est-ce que tu fais à l'école ?" Titre de 1975.