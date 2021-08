Jean-Jacques Goldman chante "Envole-moi" en anglais

Goldman m'avait confié qu'il racontait là l'histoire d'un gamin qui doit s'instruire et se cultiver seul et qui demande de l'aide à un prof, à un ami, ou à un livre. À coup de livre je franchirai tous ces murs. Il n'y a pas de fatalité à l'inculture, et la façon de s'en sortir c'est l'école, voilà ce que nous dit Goldman avec sa phrase S'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. C'est du vécu : les parents du chanteur s'étaient instruits seuls et leurs enfants sont arrivés à s'intégrer grâce à l'école, voilà comment est né "Envole-moi". À l'époque où est sortie la chanson, Jean-Jacques Goldman avait déjà un succès fou et sa maison de disque voulait le lancer sur le marché anglo-saxon. Il est donc entré en studio pour enregistrer des versions anglaises de 5 de ses morceaux. Parmi les 5, il y avait Envole-moi. Le titre est devenu "Love Me Away". C'est notre pépite du jour : Jean-Jacques Goldman chante "Envole-moi" en anglais.