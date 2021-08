Quand Jacques Brel chantait "Les Bourgeois" en néerlandais

Il y a 60 ans, Jacques Brel écrivait sa chanson "Les Bourgeois". C'était son premier texte sarcastique, d'autres suivront. Jacques Brel, fils de bourgeois, se mettait en scène pour railler ce qui, selon lui, tuait le rêve : à savoir l'embourgeoisement, le matérialisme synonyme pour certains de sécurité.



Le père de Brel était flamand, et on a un peu oublié que Jacques Brel a enregistré une dizaine de ses chansons en flamand... "Marieke", "Ne me quitte pas", "Le plat pays", "Rosa" et "Les Bourgeois". Il avait fait traduire ses textes par un poète allemand. La toute première édition de la chanson Les Bourgeois" en flamand date de 1963. Le 45 Tours a pour titre "De Burgerij", et c'est notre pépite du jour.



Jacques Brel avait eu des rapports électriques avec les Flamands. Mais le génie de l'artiste était plus fort : au lendemain de sa mort, on pouvait lire dans la presse flamande : "Brel, c'était quelqu'un".