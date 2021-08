Découvrez la chanson à l'origine de "Sur la route de Memphis" d'Eddy Mitchell

Lecture - 2m48s

On a appris ce week-end la disparition à l'âge de 85 ans de l'américain Tom T. Hall. Le nom de cet auteur compositeur interprète ne vous dit peut-être rien, il était un artiste très respecté de la musique country, ses fans l'avaient surnommé le Storyteller (le conteur d'histoires), et sans lui, ce grand classique de la chanson française n'aurait jamais vu le jour : "Sur la route de Memphis".



Immense succès d'Eddy Mitchell en 1976, chanson titre de son album enregistré à Nashville, ville dans laquelle 8 ans plus tôt Tom T. Hall avait écrit et composé un morceau intitulé "That's How I Got To Memphis"... Rendons à César ce qui lui appartient...