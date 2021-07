Vianney livre une version habitée de "Caroline" de MC Solaar

Lecture - 2m42s

Vianney donnera ce jeudi soir le coup d'envoi du Festival des Vieilles Charrues, et MC Solaar fait plaisir à ses fans puisque ses quatre premiers albums, qui n'étaient plus disponibles à la vente depuis 21 ans suite à un procès mené contre son label, vont enfin être réédités en CD, vinyles et disponibles en streaming.