LA COLLECTION du 25/06/2021

Lecture - 55m40s

En prélude aux Beach Parties de l'été sur la grille d'été de RTL, la Collection de ce vendredi soir sera très 60's, comme sur les plages de Californie, avec le son vintage de l'époque des transistors, du surf, et d'une certaine insouciance. Au programme : Manfred Mann, Trashmen, Surfaris, Beach Boys, Ricky Nelson, Elvis, Paul Anka, Buddy Holly, Chuck Berry, Beatles, Stones, Stevie Wonder, Wilson Pickett, Sonny & Cher, Turtles, Hollies, etc.

