Ces découvertes qui ont changé nos vies : les traitements contre le cancer

Lecture - 4m23s

Chaque lundi cet été, on s'arrête avec le service santé et les archives de RTL sur les grandes découvertes médicales qui ont changé nos vies.



Gros plan ce matin sur les traitements contre le cancer. C'est la maladie qui fait le plus peur aux Français. On compte chaque année en France plus de 380.000 nouveaux cas et plus de 157.000 décès. Mais on guérit aujourd'hui 55% des cancers, c'est 20% de plus que dans les années 80. Il faut voir là le résultat des progrès dans le dépistage - un diagnostic plus précoce accroit les chances de survie - et une avancée prodigieuse dans les traitements. Ecoutez La chronique du jour avec La rédaction de RTL du 09 août 2021.