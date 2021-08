La contraception : ces découvertes médicales qui ont changé nos vies

Lecture - 4m34s

Chaque lundi cet été, on s'arrête avec le service santé et les archives de RTL sur les grandes découvertes médicales qui ont changé nos vies.



Aujourd'hui, on va revenir sur les progrès en matière contraception : Pillule, stérilet, implant... Les femmes disposent aujourd'hui de plusieurs solutions efficaces pour avoir des rapports sexuels sans risquer de tomber enceinte. Ce choix leur a été offert il y a 54 ans, par la loi Neuwirth qui a autorisé la contraception en France. Ecoutez La chronique du jour avec La rédaction de RTL du 02 août 2021