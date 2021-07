Jeux Olympiques : Sydney, reconversion réussie

Du 15 septembre au 1er octobre 2020, les Jeux Olympiques se sont déroulés à Sydney, plus précisément sur 36 sites. La plus grande partie des épreuves, ainsi que le village des athlètes sont concentrés dans le parc olympique de Homebush Bay près du centre-ville de Sydney. Sydney qui a bien profité du passage des athlètes et pris une dimension internationale grâce aux JO. Ecoutez La chronique du jour avec La rédaction de RTL du 29 juillet 2021