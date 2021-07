Sur les traces de Napoléon Bonaparte : la victoire d'Austerlitz

Ils partent le 29 août 1805 du camp de Boulogne-sur-Mer, quand l'Autriche et la Russie se coalisent contre la France. 200.000 hommes, 7 corps d'armée, 1.400 km à pied, en se donnant du courage avec peu. En trois mois de marches et de batailles la Grande Armée arrive à Brno, dans l'actuelle République Tchèque, c'est dans les collines verdoyantes de sa banlieue Est qu'aura lieu, le lundi 2 décembre 1805 : la bataille des Trois empereurs.



La Grande Armée est un orchestre dont tous les solistes excellent dans leur partition ; Napoléon lui-même pourra raconter dans son Bulletin : "Se croyant attaquant et se voyant attaqué, l'ennemi s'est regardé comme à demi-battu." Le Tsar Alexandre Ier, hagard, a fui depuis longtemps quand l'Empereur François Ier d'Autriche reste dignement pour contempler le désastre coalisé, et la victoire de ce Français.