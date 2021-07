Jeux Olympiques : cap sur Pekin, seule ville à avoir organisé les jeux d'hiver et d'été

Alors que se profilent les Jeux Olympiques de Tokyo, cap sur Pékin, seule ville à avoir organisée les jeux d'hiver et d'été. Des organisations qui ont transformé la capitale chinoise à travers le temps et l'espace. La ville est devenue beaucoup plus touristique : le village olympique y ait visité tous les jours par des milliards de personnes par l'intermédiaire de bus à étage. Pour rappel, les JO de 2008 étaient ceux de la démesure avec 26 milliards de dollars de dépenses dont 17 consacrés uniquement aux infrastructures.