"À ce moment-là, je me dis qu'une porte s'ouvre" : Jospin revient sur sa candidature en 1995

Lecture - 5m09s

À l'époque, l'ancien premier secrétaire du parti est une "planète isolée" de la constellation socialiste, comme l'écrit le journal Libération. Il ne fait plus partie de la direction du PS et pourtant, ce dimanche de décembre, une petite mécanique intérieure s'enclenche. "À ce moment-là, je me dis qu'une porte s'ouvre. Mais pour qui ? Je ne le savais pas encore", se souvient Lionel Jospin.



Lionel Jospin et Henri Emmanuelli, chacun de son côté, annoncent leur décision aux militants par une simple lettre. Le premier secrétaire part favori. Les militants tranchent : ils choisissent Lionel Jospin par 65% des voix. Un formidable élan qui portera toute sa campagne de 1995.



Les socialistes ne se bousculent pas pour reprendre le flambeau mais de grands noms du parti, comme Pierre Mauroy ou Michel Rocard, pressent Lionel Jospin de se porter candidat. "Les choses ensuite mûrissent. Je dois d'abord vaincre des hésitations", raconte-t-il.