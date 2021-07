Dans les pas de l'Empereur : Ajaccio

Lecture - 4m28s

À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, RTL vous emmène dans les pas de l'Empereur, avec une première étape en Corse : Ajaccio.



En ce 15 août 1769, Letizia Bonaparte ressent les premières douleurs pendant la messe, dans la cathédrale. Elle n'a que 100 mètres à parcourir en toute hâte pour rentrer à la maison et donner naissance, dans cette pièce simple à l'étage, à Napoléon. Ce dernier grandit dans ces rues et dans cette maison qualifiée de "pauvre baraque" par Balzac 70 ans plus tard. Une baraque qui va pourtant très vite passer à la postérité.



Napoléon devenu empereur, plus rien de ce qu'il aura touché, aucun endroit où il est passé ne restera ordinaire ; il aura le monde entier à ses pieds.