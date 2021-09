Le communisme d'aujourd'hui vu par Philippe Caverivière

"Je suis deux tiers Merkel, un tiers Thatcher", déclarait récemment Valérie Pécresse. Invité de RTL jeudi 2 septembre, Fabien Roussel, secrétaire général du PCF, serait plutôt "un tiers Lénine, un tiers Che Guevara et un tiers Robert Hue", selon Philippe Caverivière. Alors que François Lenglet détesterait les communistes, selon le chroniqueur, lui "trouve beau qu'il y ait encore des hommes et des femmes comme eux, qui ne lâchent pas l'affaire, comme des supporters de Lorient ou de Troyes qui savent qu'ils ne gagneront jamais, mais qui continuent d'y croire". Pendant ce temps-là, Anne Hidalgo accélère sa campagne et ralentit les voitures avec sa nouvelle mesure. Alors, dans "une réflexion pas très communiste", Philippe Caverivière s'interroge : "vous pensez que ça fait plaisir au camarade Messi de rouler à 30km/h dans sa bagnole à 800.000 euros ?" et accuse la maire de Paris de vouloir dégouter le joueur de la capitale française.