L'oeil de Philippe Caverivière face à Jean Castex

Lecture - 4m30s

Suite à l'interview de Jean Castex sur RTL, Philippe Caverivière fait le bilan avec humour. Pour le chroniqueur "ces six années" de pandémie "nous on paru bien longues". Selon le chroniqueur, "le Covid a pris quelques semaines de vacances aux Antilles et en Polynésie". Peut-on attendre l'immunité collective ? Pour Philippe Caverivière la réponse est "non" car "on a autant de chance d'atteindre l'immunité collective que l'intelligence collective". Le chroniqueur est revenu sur la présidentielle 2022 et évoque les nombreux candidats. Selon lui "on a déjà le nom de tous les perdants". Il regrette que Jean Castex ne soit pas l'un des futurs candidats.