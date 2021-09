Le Lieutenant-colonel Antoine et le Lieutenant-colonel Nicolas étaient les invités de RTL

Ecoutez les invités de RTL avec Benjamin Sportouch. Le Lieutenant-colonel Antoine et le Lieutenant-colonel Nicolas sont revenus sur la mission effectuée en Afghanistan, et racontent la détresse des locaux rencontrés sur place. Ils appellent considérer les réfugiés afghans avec "la plus grande dignité".