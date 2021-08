Jean-Michel Blanquer était l'invité de RTL vendredi 27 août

INVITÉ RTL - Le ministre de l'Éducation nationale fait le point sur le protocole sanitaire dans les établissements scolaires à quelques jours de la rentrée. Entre autres sujets, il répondra aux médecins et chercheurs qui demandent des tests plus fréquents sur les enfants, de l'ordre de 2 fois par semaine, afin de limiter les contaminations et la flambée des cas.