Pour Catherine Hill, "l'opposition formelle au vaccin est très marginale"

Lecture - 10m52s

À l'heure où les nouveaux cas et les hospitalisations ne font qu'augmenter, l'attention se porte vers les personnes qui ne sont pas encore vaccinées et surtout les plus réfractaires qui seront difficiles à convaincre. 237.000 personnes ont manifesté samedi dernier contre le vaccin et le passe sanitaire. Mais pour Catherine Hill, aucune raison de s'en inquiéter.