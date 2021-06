Julien Bayou était l'invité d'Alba Ventura vendredi 25 juin

Lecture - 12m16s

Julien Bayou, secrétaire national d'EELV et tête de liste de l'union de la gauche pour les régionales en Ile-de-France, répondait aux questions d'Alba Ventura et a évoqué son alliance avec Clémentine Autain et Audrey Pulvar.