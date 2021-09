Philippe Martinez balaye l'idée de nouvelles discussions autour de la réforme des retraites

Invité de RTL Soir, Philippe Martinez a balayé l'idée d'entamer de nouveau des discussions avec le gouvernement sur la réforme des retraites, en particulier sur des questions d'âge, estimant que "tout a été dit" et que le sujet n'est donc pas d'actualité. Le secrétaire général de la CGT a par ailleurs alerté le gouvernement sur le fait que tous les syndicats étaient du même avis et que cela "mérite une oreille attentive" de leur part, ajoutant qu'"Il ne suffit pas de forcer la main des citoyens en leur disant qu'il faut travailler plus longtemps."