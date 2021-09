Le journaliste Olivier Dauvers explique pourquoi les jouets seront plus chers à Noël cette année

Lecture - 6m19s

Pour gâter vos enfants cette année à Noël, il faudra dépenser un peu plus. C'est la conséquence d'une "désorganisation globale de l'usine du monde qui s'appelle la Chine", explique Olivier Dauvers, journaliste, spécialiste consommation et grande distribution. Avec l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'entreprises chinoises ont été à l'arrêt pendant plusieurs mois. "Il est normal qu'ensuite il y ait des répercussions là où on consomme leurs produits", analyse-t-il. Autre facteur expliquant cette hausse de prix : la hausse du coût des matières premières et le fret maritime, "qui coûte beaucoup plus cher qu'avant". Olivier Dauvers affirme que le prix des containers a "doublé, triplé voire quadruplé".