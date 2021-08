Fin du télétravail en entreprise : "Le monde d'avant n'existera plus", affirme Romane Ganneval

Alors qu'à partir de ce mardi 31 août au soir, le télétravail généralisé en entreprise prend fin, Romane Ganneval, journaliste et auteur du "Guide du télétravailleur épanoui" (Mango Editions), estime que "le monde d'avant n'existera plus". Elle affirme qu'"avant la crise du Covid, 15% des entreprises utilisaient déjà le travail à la maison pour ses salariés et que dorénavant, plusieurs grandes entreprises souhaitent le généraliser, comme le groupe PSA qui prévoit jusqu'à trois semaines de télétravail".