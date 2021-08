Mercato : "Le Real doit montrer qu'il a envie de recruter" Mbappé, analyse un spécialiste

Lecture - 7m44s

Invité de RTL Petit Matin jeudi 26 août, Virgile Caillet, directeur général de l'Union Sport et Cycle revient sur le cas Mbappé. Toujours sous contrat au Paris Saint Germain, son avenir reste incertain. Ira-t-il au Real Madrid cette saison ? Si le club a déjà fait une offre à 160 millions d'euros, celle-ci n'a pas convaincu le club parisien.



"Le Real doit montrer qu'il a très envie de le recruter et Paris doit quand même donner un signe en disant : 'On a très envie de le conserver'", selon Virgile Caillet. Une situation donc très complexe aussi bien pour le Real Madrid que pour le PSG. Le Real devra donc monter les enchères s'il veut vraiment faire venir Kylian Mbappé en Espagne.