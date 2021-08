Conditions climatiques : "Une année chaotique" déplore le vice président de la FNSEA

Lecture - 4m58s

Alors que l'année 2021 a été marquée par des conditions météorologiques très dures, tuant en partie, si ce n'est intégralement, les récoltes des arboriculteurs, Luc Smessaert, le vice-président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et en charge des risques climatiques, a déploré une "année très chaotique". L'homme âgé de 50 a aussi admis que son métier n'est plus même aujourd'hui, la consommation des français a changé, avec moins de salades, moins de tomates consommées, car il a manqué de chaleur cet été pour les récoltes, tout en regrettant amèrement la grêle et le gel en "excès" au mois d'avril.