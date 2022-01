Ukraine : doit-on craindre que la Russie envahisse le pays ?

INVITÉS RTL - Une invasion de l'Ukraine par la Russie ne serait pas "rationnel" selon Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et Florent Parmentier, Secrétaire général du Cevipof.

publié le 20/01/2022 à 10:08