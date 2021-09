L'INTÉGRALE - Disparition de Delphine Jubillar : le mari est-il un meurtrier ou le coupable idéal ?

Lecture - 40m13s

Delphine Jubillar, infirmière de 33 ans, mère de deux enfants a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 de sa maison à Cagnac-les-Mines (Tarn). Six mois plus tard, Cédric Jubillar, son mari avec lequel elle est en instance de divorce a été mis en examen pour "homicide volontaire par conjoint".

Ronan Folgoas, journaliste au Parisien et Me Jean-Baptiste Alary avocat de Cédric Jubillar

Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 02 septembre 2021