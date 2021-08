L'INTÉGRALE - Meurtre de Stéphanie Fauviaux : la vérité 17 ans, après

Le 24 mai 1995, le corps de Stéphanie Fauviaux est découvert dans la baignoire de son appartement par sa colocataire et deux amis. Les enquêteurs privilégient d'abord la thèse du suicide avant de mettre en avant la piste criminelle. Son tueur ne sera arrêté que 17 ans après.

Nos invités : Maitre Gildas Brochen avocat des parents de Stéphanie, Franck Antson correspondant RTL à Lille, Me Emmanuel Riglaire, avocat de Lylian Legrand et Hervé Guinez, chef d'état-major à la PJ de Lille. En 2012, il a repris toute l'enquête lorsqu'il était chef de groupe à la brigade criminelle de Lille.

Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 31 août 2021