L'ENQUÊTE - Meurtre de Maëlys : la recherche de la vérité

Lecture - 18m57s

Le dimanche 27 août 2017, 180 adultes et plusieurs enfants célèbrent un mariage dans la salle des fêtes de la commune de Pont-de-Beauvoisin. Jennifer et Joachim de Araujo, des cousins, ont été invités à la noce. Ils ont emmené leurs deux filles : Colleen, 12 ans et Maëlys, 9 ans. Aux alentours de 3 heures du matin, le DJ passe au moins deux chansons que Maëlys aime particulièrement. Sa mère ne la voit et commence à la chercher discrètement. Vers 3h15, Jennifer de Araujo, de plus en plus inquiète, signale la disparition de sa fille au micro du DJ. La fête de mariage s'interrompt et fait place aux premières recherches pour retrouver Maëlys. Les jours qui suivent sa disparition, Maëlys reste introuvable mais un fichier et toute une série de témoignages vont faire surgir une silhouette qui se trouvait à la fête. Un certain dénommé Nordhal Lelandais.

Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 26 août 2021