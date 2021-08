L'ENQUÊTE - L'étrangleur de la Robertsau, un tueur silencieux

Lecture - 19m19s

Dans la nuit du 21 au 22 janvier 1986, un homme entre par effraction au 26 du quai Zorn à Strasbourg. Il saisit Marion, 11 ans, qui dort dans son lit, la viole et l'étrangle à l'aide d'une cordelette. L'étrangleur la croit morte et quitte les lieux. Marion a miraculeusement survécu et alerte ses parents au réveil. La police est à pied d'œuvre dans l'appartement. Marion est en état de choc et ne peut pas être entendue immédiatement. Le viol ne fait pas de doute, ils trouvent des traces de sperme de l'agresseur. L'homme n'a pas laissé d'empreinte derrière lui. Il a été très prudent et la recherche ADN n'existe pas encore. De plus, aucun témoin n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Les enquêteurs se concentrent sur les agresseurs sexuels connus ainsi que les pédophiles, mais les recherches ne donnent rien. Dans les quinze jours qui suivent le viol et la tentative de meurtre, les parents de Marion reçoivent un coup de fil sordide de l'homme en question.