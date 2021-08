L'ENQUÊTE - Simone Weber, la bonne dame de Nancy

Lecture - 20m42s

Le 1er juillet 1985, Patricia Hettier se rend au commissariat de Nancy pour signaler la disparition de son père Bernard Hettier, 54 ans. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 22 juin. Les policiers retracent les dernières heures de Bernard Hettier. Le 22 juin, il quitte son travail à 5h00 du matin, une femme l'attend devant son domicile. Il s'agit de Simone Weber, une ancienne maîtresse dont il a le plus grand mal à se débarrasser. Elle lui fait peur. Il confie à un couple de voisins qu'il va se faire engueuler. Les policiers ont Simone Weber en ligne de mire et vont la mettre sur écoute. Ils vont avoir la conviction qu'avant de disparaître Simone Weber a bien reçu chez elle Bernard Hettier pour un ultime rendez-vous.

