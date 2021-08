L'ENQUÊTE - Simone Weber, condamnée pour le meurtre de son ex-amant

Lecture - 20m42s

Fin juin 1985, Bernard Hettier, 54 ans, ne donne plus signe de vie. Très vite, les enquêteurs, alertés par la famille, sont intrigués par une femme, qui devient rapidement suspecte : Simone Weber. L'ancienne amante du disparu est placée sur écoute et l'enquête démarre, longue et complexe, avant d'aboutir à une condamnation.



Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 23 août 2021