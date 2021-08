L'INTÉGRALE - Simone Weber, la "diabolique" ou la "bonne dame" de Nancy ?

Lecture - 50m

A 92 ans, Simone Weber continue de clamer son innocence : elle n'a pas tué, ni découpé son ancien amant, Bernard Hettier, à la meuleuse dans la nuit du 22 juin 1985. Condamnée à 20 ans de réclusion en 1991, Simone Weber sera néanmoins acquittée pour l'empoisonnement de son premier mari, un octogénaire décédé mystérieusement trois semaines après leur mariage...

Invités : Simone Weber, Me Alain Berh, avocat de Simone Weber et Me Gérard Welzer, avocat de Bernard Hettier.

