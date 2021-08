L'INTÉGRALE - Valérie Subra : l'appât amoureux d'un trio meurtrier

Lecture - 46m21s

En décembre 1984, Laurent Hattab, Jean-Rémi Sarraud et Valérie Subra, surnommés "les diaboliques" ont piégé et tué deux hommes pour leur extorquer leur argent. Valérie Subra servait d'appât afin d'attirer les hommes riches. Ils sont rattrapés par la brigade criminelle alors que le nom de Valérie se retrouve dans le carnet d'adresses des deux victimes. Invités : Christian Flaesch, ancien patron du 36 Quai des Orfèvres. Commissaire et directeur d'enquête au 36 quai des orfèvres à l'époque et Me Alain Fraitag, avocat de la mère de Gérard le Laidier.