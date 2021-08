L'ENQUÊTE - Valérie Subra : l'appât amoureux d'un trio meurtrier

Lecture - 14m49s

Le 8 décembre 1984, police secours est appelé au domicile de Me Gérard Laidier. L'appartement est sans dessus dessous. Gérard Laidier gît sur le sol face contre terre, ses poignés sont entravés et il a une éponge dans la bouche. Il apparaît que la victime a succombé après toute une série de sévices. L'avocat a reçu plusieurs coups de couteau dans la poitrine. Le ou les meurtriers semblaient à la recherche d'argent : il manque 1.200 francs dans son portefeuille. Neuf jours plus tard, la brigade criminelle est mobilisée sur un autre homicide, à nouveau dans le XVIIème arrondissement de Paris. Il s'agit de Laurent Zarade, 29 ans. La scène de crime fait penser à celle de Gérard Laidier et il manque 13.000 francs ainsi que des chaînes en or et des montres précieuses. La brigade criminelle va saisir chez les deux victimes les agendas et carnets d'adresses et vont découvrir une concordance : Valérie Subra.