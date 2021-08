L'ENQUÊTE - Disparition de Suzanne Viguier : 21 ans de mystère

Le 27 février 2000, Jacques Viguier part faire un jogging dans les alentours de son domicile à Toulouse. Seuls lui et son épouse, Suzanne, 38 ans, se trouve dans la maison. Selon lui, elle dormait dans une chambre sur un canapé cli-clac et ne l'a pas réveillée. Au retour de son jogging, Jacques Viguier déclare trouver le canapé lit vide et aucune trace de son épouse. Suzanne Viguier n'est pas le genre de femme à disparaître du jour au lendemain. Cette professeure de danse est joignable constamment, est en contact régulier avec ses sœurs et adore ses enfants. La veille de sa disparition, elle avait passé la soirée avec Olivier Durandet, son ami et amant. Ils devaient se retrouver dans l'après-midi. Olivier s'inquiète vite de ne pas avoir de nouvelles d'elle. Le mari ne va signaler la disparition que le 1er mars, trois jours après la disparition de Suzanne. Il va très vite se retrouver en première ligne dans cette disparition et sera placé en garde à vue le 12 mars 2000.