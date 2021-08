L'ENQUÊTE - Le tueur de la plage de Long Island

Le 1er mai 2010, aux alentours de 2h00 du matin, Shannan Gilbert a rendez-vous avec un certain Joseph Brewer, 46 ans. Pour gagner sa vie, elle est escort girl et propose ses services via les pages du site Craiglist. Trois heures plus tard, son chauffeur la voit la ressortir complétement paniquée. Elle part en courant dans la nuit, tambourine à plusieurs maisons et appelle la police à deux reprises. Le 11 décembre 2010, un inspecteur du Comté de Suffolk, se livre à un exercice d'entraînement avec un chien renifleur à Ocean Parkway, la route qui borde l'île. Le chien marque subitement l'arrêt et se met à fouiller dans le sable. Un cadavre apparaît enveloppé dans un sac de jute. En deux jours, dans ce périmètre, trois autres squelettes démembrés sont exhumés. Il s'agit de femmes, plutôt jeunes et travaillant toutes occasionnellement comme escort girls sur le site Craiglist. La plage de Long Island ne va pas tarder à livrer d'autres cadavres.