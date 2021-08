L'INTÉGRALE - Le tueur de la plage de Long Island

Lecture - 44m41s

Le tueur de Long Island a tué environ 16 victimes avant de les enterrer sur une plage de Long Island (New York). La police ne l'a jamais identifié.

Invités : Stéphane Berthomet, ancien capitaine de police. Journaliste et animateur du podcast d'enquête "l'ombre du doute" et récemment du podcast franco-Québécois "French connection : Marseille - Montréal - New-York" et Emily Tibbatts, créatrice du site "tueursenserie.org" et auteure du livre "Tueurs en série : 41 portraits de serial killers"