INCONTOURNABLE - John List, le Xavier Dupont de Ligones américain ?

Lecture - 33m36s

Westfield, l'Etat du New Jersey, une petite ville aisée à l'ouest de New York...C'est là que John List, vendeur en assurance, a, le 9 novembre 1971, assassiné toute sa famille avant de disparaitre et de partir en cavale pendant 18 ans et d'être finalement rattrapé grâce à une émission de télévision... Xavier Dupont De Ligonnès s'est-il inspiré de John List ?

Invitée : Anne-Sophie Martin, journaliste, a consacré un reportage pour France 2 à cette histoire