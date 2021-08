L'ENQUÊTE - Issei Sagawa, le meurtrier cannibale

Lecture - 14m48s

Le 13 juin 1981, en fin d'après-midi, un taxi récupère un jeune asiatique qui porte deux valises en carton bouilli. Il demande au chauffeur de le conduire au bois de Boulogne. Sur place, l'homme traîne ses lourdes valises. Il les pousse dans un buisson et file rapidement. Le couple qui observe l'homme s'approche des valises et découvre à l'intérieur des paquets contenant un corps découpé. La brigade criminelle arrive rapidement sur les lieux et constate un meurtre d'une grande sauvagerie. Le corps est transporté à l'Institut Médico-légal. La victime a été tuée d'une balle de 22 long rifle dans la tête. Il manque certaines parties de son corps et elle a été violée après avoir été tuée. Un appel à témoins va être lancé et va permettre de conduire les autorités au domicile d'un étudiant japonais, qui vit en France : Issei Sagawa, 32 ans qui va avouer aux policiers qu'il a tué Renée pour la dévorer.

Ecoutez L'heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard du 11 août 2021