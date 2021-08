L'INTÉGRALE - Le rapt inédit du baron Empain

L'enlèvement du baron Edouard-Jean Empain... L'un des plus grands patrons français...Héritier d'une prestigieuse lignée industrielle...Playboy discret, et même secret, qui a été enlevé en janvier 1978 par des hommes armés...Puis retenu en otage pendant 63 jours... l'un des rapts crapuleux les plus longs...



Invités : André Bizeul, commissaire divisionnaire, aux commandes de l'enquête pour retrouver le baron et auteur du livre "Empain, le rapt - Le récit de l'enquête" aux éditions Mareuil et Diane Empain, la sœur de Jean-Edouard Empain