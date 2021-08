L'ENQUÊTE - Le rapt inédit du baron Empain

Le 23 janvier 1978, vers 10h20, le baron Edouard-Jean Empain sort de son immeuble avenue Foch à Paris. Il monte à l'arrière de sa Peugeot 604 et commence à lire la presse. Le chauffeur habituel du baron Empain démarre. Le véhicule parcourt une cinquantaine de mètres lorsque le chauffeur fait une embardée : un homme sur un deux-roues zigzague et chute sur la chaussée. Le chauffeur du baron pile. Au même moment, une Estafette Renault bleue surgit et trois hommes cagoulés et armés de pistoles mitrailleurs sortent du véhicule. L'un des hommes agrippe le chauffeur du baron et le jette dans l'Estafette, les autres s'installent dans la 604. On recouvre les yeux et la bouche du baron, on lui enfile une cagoule sur la tête et on le menotte. La brigade criminelle est alertée une heure après le rapt par le chauffeur libéré de l'Estafette. Les policiers s'inquiètent immédiatement. L'époque est aux enlèvements de personnalités de la finance.